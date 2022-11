Ärevad ajad majanduses – kindlusta end krediidiriskide vastu

Ülikõrged energiahinnad ja kuust kuusse tugevalt üle 20-protsendine hinnatõus pole jätnud puutumata kedagi, ei eraisikuid ega ettevõtteid. Ilmselt pole Eestis ettevõtet, kelle kulubaas poleks hinnatõusu tõttu meeletu surve all. Seda olulisem on hankijatelt oma kaupade või teenuste eest raha õigeaegne kättesaamine, kuid ka siin on väljavaated tumedamaks muutunud.

Näiteks Maksu- ja Tolliameti statistikast nähtub juba alates aasta algusest päris arvestatav maksuvõlglaste arvu kasv. Ka AS Creditinfo Eesti andmetest lähtub 2021. ja 2022. aasta esimest kolme kvartalit võrreldes, et ettevõtete maksehäirete arv on kasvanud ligi 10%.

Sarnane pilt vaatab vastu ka rahvusvaheliselt – KredEx Krediidikindlustus on tänavu üheksa kuuga maksnud välja krediidikahjusid 1,65 miljoni euro ulatuses. See on ligi 18% enam kui mullu kogu aasta jooksul ning ligi 2,8 korda (!) rohkem kui 2020. aastal. Need numbrid viitavad ilmekalt, et majandusolukord peaks ettevõtjaid kutsuma üles ettevaatlikkusele.

Kindlustunne arvete laekumise osas

Just seetõttu peakski iga eksportiv ettevõte, kes ei müü oma tooteid-teenuseid just ettemaksuga, pöörama pilgu krediidikindlustuse poole. Krediidikindlustus annab ettevõttele kindlustunde puhuks, kui ostja ei ole suuteline oma kohustusi täitma – olgu siis põhjuseks ajutised või püsivad makseraskused, aga ka poliitilised turbulentsid asukohariigis.

Eesti ettevõte, olgu väike või suur, konkureerib välisturgudel nii kohapealsete kui ka teiste välisfirmadega. See tähendab, et koostööpartneri valimisel saab ostjal võrdsete pakkumiste puhul sageli otsustavaks just see, kui pikka maksetähtaega müüja lubab. Krediidikindlustus omakorda annab Eesti ettevõttele turvatunde pakkuda kliendile sellist maksetähtaega, mis on viimase jaoks atraktiivne.