Mõnus puhkenurk kontoris: millest sisustamisel lähtuda?

Puhkenurga eesmärk ja kasutajad

Esimese asjana tasub läbi mõelda puhkenurga eesmärk. Kas see on peaks olema koht, kuhu kolleegid saavad koguneda, et koos kohvi juua, ajalehti sirvida ja omavahel lobiseda, või peaks olema puhkenurk selline, kus saaks ka tööd teha?

Samuti on oluline teada, kas puhkenurk on mõeldud vaid oma töötajatele või kasutatakse seda näiteks ka külaliste ja klientide ootealana. Igal juhul peab puhkenurk olema sisustatud selliselt, et see arvestaks reaalset vajadust ja et seal tunneksid ennast mugavalt ja mõnusalt kõik puhkenurga kasutajad.

Kiire pausi puhkenurk

Töölaudade vahetusse lähedusse on hea luua väike puhkenurk (või mitu), mis on mõeldud kiireks pausiks, et korraks töölaua juurest eemale minna ja aeg maha võtta, kuid samas mitte väga kaugele minna. Sellist puhkenurka on mõistlik sisustada ühe-kahe tugitooli ja madala lauakesega, kus saab üksi või mitmekesi koos kohvi/teed juua, lobiseda ja ajalehti sirvida.

Kui enamik tööajast möödub istudes, võib kiire pausi puhkenurka sisustada tugitoolide asemel hoopis kõrgema laua ja baaripukkidega. Selliselt saab valida, kas veeta puhkepaus istudes või seistes.

Kiire pausi puhkenurk võib väga vähe ruumi võtta, mistõttu saab selliseid nurgakesi luua kontoris mitmesse kohta ja vajadusel neid ka ümber tõsta.

Kombineeritud puhke- ja tööala

Kontorisse tasub luua ka päris eraldi puhkenurk, mis ühtaegu võimaldab töötajal ennast töömõtetest täiesti välja lülitada ja pakub samal ajal võimalust teha eraldatult üksi või tiimiga keskendumist vajavaid tööülesandeid.

Sellise kombineeritud puhke- ja tööala sisustamisel võiks eelistada privaatsust võimaldavat mööblit – näiteks kõrge seljatoega tugitoole ja diivaneid, kus saab segamatult ja ka teisi segamata ennast laadida ning mõtteid koondada.