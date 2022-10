Laadimisvõrgu ekspert: murevaba elektritranspordi poole pürgime siis, kui kõik osapooled seavad fookusesse kliendi

Ärileht avaldas veidi aega tagasi Capital Milli juhatuse liikme Tanel Samueli arvamuse sellest, et lähitulevikus tuleb kaupmehel otsustada, kas hakata klienti poodi meelitama odava piima või soodsa laadimisvõimaluse pakkumisega elektriautodele.

Avaldame arutelu vastuseks ka Enefit Volti äriarendusjuhi Kert Pääbo kirjutise, kelle hinnangul peavad peavad kauplused ja ketid oma prioriteedid elektriautode tulekuga ümber hindama.

Elektriautode tulevik

Pärast Elmo võrgu rajamist on Eestist elektromobiilsuse eesrindlase asemel saanud sabassörkija, ainuke riik Euroopas, kus puuduvad püsivad toetusmeetmed ja -stiimulid puhta transpordi läbimurdeks. Ometi on selge, et juba viie aasta pärast saab pilt olema teistsugune ja meie praegune kesine seis võimalus vältida teiste vigu.

Mõte osta elektriauto, võib praegusel ajal tunduda ebaloogiline, sest särtsusõiduki kütuse hind ehk elekter püsib tavapärasest kõrgemal, et mitte öelda rekordilisel tasemel. Ometi lisandus 2022. aasta esimese poolaastaga Eestisse ligi 600 elektriautot. Võrreldes enamike Euroopa riikidega on seda kõikide uute sõidukite võrdluses veel vähevõitu, kuid suund on positiivne. Näiteks traditsioonilise autonduse kantsis Saksamaal oli septembri müüduim auto Tesla Model Y, edestades üsna kindlalt nii Volkswagen Golfi kui Škoda Octaviat. EY tänavu läbi viidud uuringuski arvas 52% autoostuhuvilisi, et eelistab järgmiseks sõiduvahendiks just elektriautot.

Tegelikke takistusi elektriautode läbimurdeks ei ole

Elektriauto ostu kardetakse juba kümme aastat täpselt samadel põhjustel: laadimispunktide vähesus, kartus sõiduulatuse ees ja suured kulud. Esimesed kaks argumenti ei ole enam sisuliselt takistuseks, vaid kuuluvad pigem mütoloogia valda. Ainuüksi Enefit Volti avalikus võrgus on laadijaid ligi 200 ja koos heade konkurentidega lisandub neid Eestisse juurde vähemalt iga kuu.