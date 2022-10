Madis Müller intressitõusudest: mõistlik on võtta see kibe rohi sisse. Muidu ei pruugi haigus taanduda

Euroopa Keskpanga nõukogu liige ja Eesti Panga president Madis Müller toob oma värskes blogipostituses esile, et kui praegu intressimäärade tõstmisega viivitada, suureneb tõenäosus, et hinnatõus jääb liiga kiireks palju pikema aja jooksul. Sellel on aga veelgi kallim hind inimeste ostujõu, töökohtade ja üldise majandusolukorra vaatenurgast.

„Miks üldse peab keskpank tegema intressimäärasid tõstes laenuvõtjate elu veel keerulisemaks, kui hinnatõus juba niigi pigistab nii perede kui ka ettevõtete eelarveid?“ esitab ta küsimuse.

Müller selgitab, et intressimäärade tõstmine vähendab üldist majandusaktiivsust ja seeläbi surveid hindade tõusuks. Ta selgitab, et paraku on keskpangal valida kahe halva vahel.

„Olukord on sarnane sellega, kui haiguse tõttu on enesetunne juba niigi halb ja arst kirjutab selle raviks välja ebameeldivalt kibeda rohu. Mõistlikum on ikkagi see rohi sisse võtta, sest vastasel juhul ei pruugi haigus taanduda ja hiljem võib vaja minna juba veel kibedamaid rohte ja ravimeetodeid,“ toob Müller välja elulise näita.

Sama kehtib ka keskpanga otsuste puhul. „Kui praegu intressimäärade tõstmisega viivitada, suureneb tõenäosus, et hinnatõus jääb liiga kiireks palju pikema aja jooksul. Sellel on aga veelgi kallim hind inimeste ostujõu, töökohtade ja üldise majandusolukorra vaatenurgast. Ning paratamatult tooks pikka aega püsiv kiire hinnatõus lõpuks kaasa vajaduse hoida intressimäärasid kõrgena ka vastavalt pikema aja jooksul,“ nendib ta.