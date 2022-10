Rootsi prokurör: Nord Streami gaasiplahvatusi tuleb täiendavalt uurida

„Ma olen otsustanud koos julgeolekupolitseiga läbi viia rea täiendavaid uuringuid kuriteopaigal. Kaitsevägi on pärast taotlust otsustanud eeluurimisele kaasa aidata. Kaitseväel on ressursid ja vajalikud ekspertoskused, mida on vaja kuriteopaiga uurimiseks sel viisil, nagu me soovime,“ ütles prokurör Mats Ljungqvist pressiteates.