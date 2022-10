Jeff Bezose (vasakul üleval), Mark Zuckerbergi (vasakul all) ning Elon Muski (paremal) varade väärtus on sel aastal oluliselt vähenenud, kuid kõik kolm on jätkuvalt miljardäride edetabelis kõrgel kohal. Musk on 1., Bezos 3. ning Zuckerberg 28. kohal.

FOTO: Leah Mills Mike Blake Jordan Strauss | Reuters/AP/Scanpix