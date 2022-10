Automüüjad: oleme bensiini- ja diiselmootoriga autode keelustamise poolt, aga see ei lähe valutult

Eile otsustasid Euroopa Liidu riikide esindajad, et varsti ei tohi liidus enam uusi bensiini- ja diiselmootoriga autosid müüa. Elke Grupi tegevjuht Taavi Lepik ütleb, et automüüjad on ka kindlalt selle poolt, et sõidukid muutuksid keskkonnasäästlikumaks, kuid sellel on mõni „aga“.