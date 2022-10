Miks tasub igapäevase töö tegemiseks valida äriklassi sülearvuti?

Mida see tähendab?

Loodud kestma

Äriklassi arvutite valmistamisel on üldjuhul kasutatud vastupidavamaid materjale ja komponente. See tähendab, et seadme korpus ja raam on füüsiliselt tugevad ning palju läbimõeldumalt kokku pandud. Nii ei paindu arvuti korpus seda nurgast tõstes, ega vääna selle käigus emaplaati. Samuti on selline arvuti palju vastupidavam füüsilisele kulumisele ehk vähem on probleeme korpuse koledaks muutumisega. Samuti on tugevamaks muudetud ekraani hinged ja ka klaviatuur kestab ega kipu aja jooksul nuppe kaotama. Tugevam on ka pealmine kaas, mis tähendab, et sellele survet avaldades ei kandu see kohe ekraanile edasi. Veel võib esile tuua jahutuse, mis on efektiivsem ja ehitatud nii, et need alad, kus on käed, oleksid võimalikult jahedad. Seega – kuigi välimuselt võib-olla mitte nii edevad, on äriklassi masinad olemuselt asjalikumad.