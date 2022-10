Circle K: maailmaturul on kaks viimast nädalat kütuste sisseostuhinnad püsinud stabiilsed

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi ütles, et viimase kahe nädala jooksul on maailmaturul kütusehinnad püsinud suhteliselt stabiilsena, kuid püsib võrreldes septembri keskmisega endiselt pea 15% kõrgemal tasemel. „Alates oktoobrist alustatakse Eestis üleminekut talvisele külmakindlusega kütusele ning see lisab survet diislikütuse hindadele,“ tõi Sassi ühe põhjusena välja, miks diislikütuse hind võib lähiajal meie regioonis veelgi tõusta.

Sassi sõnul mõjutab diislikütuste hinda maailmaturul kõige rohkem Venemaalt pärineva diislikütuse sanktsioonide alla viimine: „Keeruline on täpselt ennustada, milliseks kujuneb olukord turul peale sanktsioonide kehtima hakkamist, kuid tõenäoline on hinnasurve jätkumine.“ Lisaks avaldab mootorikütuste hindadele jätkuvalt mõju OPEC+ otsus kärpida tootmismahte.

Samas nentis Sassi, et erinevad analüütikud hindavad, et OPEC+ kärbete suurus ei pruugi siiski olla nii suure mõjuga, kuna reaalselt piiravad tootmist vaid Araabia Ühendemiraadid, Saudi-Araabia ja Kuweit. Mootorikütuste hindasid toovad alla ka kartus majanduslanguse ees ja Hiinas kehtivad ranged Covid-19 piirangud.

Circle K Eesti AS ostab kõik mootoribensiinid ja diislikütused otse Euroopa Liidus asuvatest rafineerimistehastest. Circle K Eesti AS ei osta, müü ega vahenda Venemaal ega Valgevenes toodetud mootoribensiine ega diislikütust. Circle K Eesti AS kuulub Kanada päritolu rahvusvahelisesse jaemüügi kontserni Alimentation Couche-Tard Inc.