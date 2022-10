Kinnisvaraportaalid teevad sooduspakkumisi: talve tulek on ostjad ebakindlaks muutnud

Hinnaalandusi on märgata nii uusarenduste puhul kui järelturul. Pindi kinnisvara müügipartneri Peep Soomani sõnul on põhjus väga lihtne: pakkumisi on turule tulnud rohkem ja nõudlus on tagasi tõmmanud, sest inimesed on ettevaatlikud ja kindlustunnet ei ole. „Talv on ees ja hoitakse seda vana rasva, et mitte ennast igaks juhuks ribadeks laenata, „ rääkis Sooman. Pindi esindaja sõnul juba hoiatatakse, et kuigi täna on Euribor natuke üle kahe protsendi, siis kevadeks võib see tõusta juba 3,5-4-ni.