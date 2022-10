Majandusanalüütik: Euroopa on leidnud uue abilise, mis inflatsiooni alla suruma võib hakata, kuid kui kaua see kestab?

Värsked andmed jaekaubandusettevõtete septembrikuiste majandustulemuste kohta näitavad, vähemalt esmapilgul, et kauaoodatud langus on lõpuks kohal. Nimelt kahanes jaekaubanduse müük püsihindades mullusega võrreldes 6%. Tarbimise vähenemist on oodatud juba pikka aega. Eesti inflatsioon ületab 20% maikuust saadik, mis peaks seadma selge piiri majapidamiste ostujõule. Lisaks on röögatu inflatsiooni tuules läinud vabalangusesse tarbijate kindlustunne. Viimati olid inimesed majandusolukorra pärast sedavõrd mures aastal 1994! Ajalooliselt on tarbijakindlus ja jaemüük liikunud tugevas korrelatsioonis, mis viitaks võimalusele, et lähikuudel jaemüügi langus vaid süveneb.