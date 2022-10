Optimistid näevad kinnisvaraturul tõusu, pessimistid tõdevad turu langusesse pöördumist. Tõde on kahe vahel – turg on aktiivne, kuid võtmas suunda tehingute arvu vähenemise suunas. Hetkel on veel jalg õrnalt piduril, kuid arvata on, et pedaal saab rohkem alla surutud olema. Tehingute vähenemine tähendab olulist survet hindadele. Mida see kõik tähendab?