Soome ja ka kogu Baltikumi piirkonna jaoks üliolulist Olkiluoto-3 tuumareaktorit on saatnud häda häda otsa ning nüüd tundub väga kahtlane, kas see sel aastal energiat toota suudab. See võib kaasa tuua elektrikatkestusi. Mida tähendab see aga Eestile?