Lauringi sõnul võib see tuleneda tootjate keerulistest aegadest: „Näiteks liha tuuakse järjest rohkem sisse riikidest, kus see on subsideeritud. Kuidagi nad peavad hakkama saama,“ lisas ta.

Tegevjuhi sõnul on pakendite väiksemaks muutumist enim näha liha- ja piimatoodete puhul. „Igaüks saab riiulis pakendeid võrrelda – see on terve teadus, kuidas teha selline pakk, mis paistab olevat sama suur kui konkurendil, aga on tegelikult 10% väiksem,“ rääkis ta.