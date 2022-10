Soovid oma kodu energiatõhusust suurendada? Üheks variandiks on kodu renoveerimine

Nagu ikka algab iga töö vajaduse väljaselgitamisest. Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergiahoonete uurimisrühma vanemlektor, hoonete ja rajatiste programmijuht ning ehitusinsener Simo Ilomets soovitab kõigepealt teha selgeks hoone hetkeolukord ning selle põhjal on näha, kas ja kui suur on renoveerimisvajadus ning milles see seisneb. Mõistlik on sealjuures pidada nõu ehituseksperdiga ja võimalusel teha ka hoone audit, mis hindab selle tehnilist seisukorda ja nõuetele vastavust ning toob välja probleemkohad.

Järgmine samm on otsustamine, kas võtta renoveerimine ette terviklahendusena või teha tööd järk-järgult. Mõlemal variandil on oma plussid ja miinused. Terviklahendus võib tunduda korraga liiga kulukas, kuid selle tulemusena saab hoone kiiremini ja täielikult korda ning pikas perspektiivis on selline lahendus mõistlikum. Sealjuures tuleks meeles pidada, et sõltuvalt kavandatavate tööde mahust ja iseloomult võib olla vajalik ka ehitusprojekt ja ehitusteatis või ehitusluba. Detailne ehitusprojekt on lisaks formaalsele nõudele ka sisuliselt vajalik, sest remonditöid tehakse vastavalt kehtivale standardile tööprojekti alusel. Renoveerimist kavandades tasub uskuda vanarahva soovitust: „Üheksa korda mõõda üks kord lõika.“

Kuidas teha töid järk-järgult?

Järk-järgulist renoveerimist eelistatakse tihti, kuna nii on võimalik kulutusi pikema ajaperioodi peale jaotada. „Eriti selle variandi puhul on väga oluline mõelda detailselt läbi kogu pikem plaan, pannes paika tööde etapid ja nende omavahelised seosed. Projekteerija ja ehitusekspert aitavad selle läbi mängida. Eesmärk on teha töid nii, et eelnevalt tehtud tegevus toetaks järgmise etapi elluviimist, mitte ei takistaks seda,“ selgitab Ilomets.