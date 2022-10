Eestlased lõid tuntud mööblitootjale maailmas ainulaadse vaikusekapi ja see on alles algus kontorimööbli disainis

Hübriidtöö on tulnud, et jääda

Martin Pärna sõnul tuleb nüüd tavapäraste laudade asemele leida uusi lahendusi, sest need lihtsalt ei leia kasutust, kui töötajad suurel määral teevad tööd kodust. Disaineri sõnul on kodu-kontori hübriidformaat tulnud, et jääda töötajate seas ning seega muutuvad töötajate vajadused kontorimööbli osas. „Kui ettevõttel on oma pesa, siis see ei pea enam olema nii suur, et igaühel oleks oma laud. Me peamegi otsima vastuse sellele, et mis see uus lahendus siis on,“ rääkis ta.