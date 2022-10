FOTOD | Põnev hoonekompleks saadaval: kohtutäitur müüb Tallinnas endist hotelli

Mõlemad hooned on 2019. aasta seisuga renoveeritud ning paar aastat tagasi oli hoone kasutuses hotellina. Hooned asuvad vanalinna ja raudteejaama läheduses ning ehitatusaastaks 1907. aastal.

Krundi suuruseks on 880m² ning hoone netopinna suuruseks on 342 m². Maja on kahekorruseline ning välja on ehitatud ka keldrikorrus. Maja keldrikorrusel on konverentsiruum, kontor, riietusruumid, tualett, koristusruum ning tehniline ruum. Kokku on esimese ja teise korruse peale kaheksa hotellituba.

Rannamäe tee 3a krundi suuruseks on 1901m² ja netopind on 704.9 m². Keldrikorrusel on SPA, koos basseini, saunade ning massaažiruumidega. Esimeselt korruselt leiab vastuvõtu, restorani ning viis hotellituba. Teisel korrusel on lisaks veel kuus hotellituba.

Alghinnaks kinnistul on 2 950 000 €.

Omanikul raskused

Hotelli omanik on Oy Egico Trading Ltd, mis tegeleb puidutootmise, -tarnetega ning samuti kinnisvaraga. Ettevõtte kodulehel on hotelli avamisajaks märgitud 2018. aasta, kuid tänaseks on hooned müügis.

Ettevõttel on Eesti haru Egico Eesti OÜ, mis näitab, et Soome puidufirma on siin korraliku pudru ja kapsad kokku keeranud. Kehtivaid maksehäireid on neil neli, neist suurim ühe inkasso ees. Nad ei ole aga maksnud ka hoonete üldpuhastusega tegelevale Sol Baltics OÜ-le.

Maksu- ja tolliametile on nad võlgu kokku 171 130 eurot, kuid mis kõige kummalisem – neil on esitamata lausa kümne aasta majandusaasta aruanded. Vaid mõned on esitatud. Näiteks 2019. aasta oma, kus nad ütlevad, et hotelli käivitamisega on olnud raskusi ja uus hotelli avatakse 2020. aastal. Pärast seda kontakt nendega kaob, sest nii 2020. kui 2021. aastal on nad taas jätnud huvilised vaid arvama, kuidas neil läheb. Selge on aga see, et kogu lugu on neil lõppemas kurvalt ja magus krunt on müügis.

TripAdvisori lehel on märgitud hotelli tärniklassifikatsiooniks kõrged viis tärni. Hinnang on kinnitatud Hotelstars Unioni tärnisüsteemi järgi, mida kasutatakse ka teiste hotellide hindamisel Eestis.

Kuulutusega saab lähemalt tutvuda siin.