Soomani sõnul on peamiselt üürikorterite teemalised investeerimisõpikud ajast ja arust ning need ära leierdatud ärimudelid ei tööta enam. „Oleme olnud kaks ja pool aastat erinevates kriisides – koroonakriis, energiakriis, tööjõukriis, inflatsioonikriis, julgeolekukriis jne. Nüüd on heitlikumad ajad jõudnud paraku ka kinnisvaraturule. Juhendan oma raamatus kinnisvarahuvilisi, kuidas ka raskematel aegadel on võimalik kinnisvaraäriga korralikult raha teenida,“ selgitas ta.