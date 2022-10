Eesti idufirma autonoomsed väikebussid hakkavad vurama Jaapani tänavatel

„Sisenemine Jaapani turule on iga Eesti ettevõtte jaoks väga suur samm,“ ütles Auve Tech OÜ nõukogu esimees Taavi Rõivas: „Meie jaoks on väga suur tunnustus, et astume selle sammu koos oma valdkonna absoluutse tipuga ning vaid nädal peale uue põlvkonna sõiduki tutvustamist.“ Rõivase sõnul on huvi Eestis loodud autonoomsete sõidukite järele kasvav ning põhjustatud nii tehnoloogia arengust kui ühistranspordile seatud kõrgematest nõudmistest.