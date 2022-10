Musk eitab kavatsust vallandada Twitteri töötajad, et vältida väljamakseid

Eelmisel nädalal lõpetas Musk oma 44 miljardi dollari suuruse sotsiaalmeediaplatvormi ülevõtmise pärast kuudepikkust juriidilist võitlust. Ülevõtmise käigus lahkusid ettevõtte tippjuhid, sealhulgas tegevjuht, esimees ja finantsjuht.

Nädalavahetusel teatas The New York Times, et Musk on andnud korralduse suuremate töökohtade vähendamiseks kogu Twitteri töötajaskonnas. Ajalehe teatel toimuvad koondamised enne 1. novembrit, mil töötajad peaksid saama ettevõtte aktsiate eraldamise olulise osana oma palgakokkulepetest.

Ülevõtmine on tekitanud Twitteri kasutajate seas arutelu selle üle, milline platvorm hakkab välja nägema Muski omandis olles. Mõned on väljendanud muret, et leebem sõnavabaduse poliitika tähendab, et vihakõne eest keelatud inimesed võidakse platvormile tagasi lubada. Eelmisel nädalal sõnas Musk, et ta ei soovi, et platvormist saaks vihkamise kanal. „Twitter ei saa ilmselgelt muutuda vabaks põrgumaaks, kus võib öelda kõike ilma tagajärgedeta!“ säutsus Musk.

Pärast New York Timesi töökohtade vähendamise teate eitamist säutsus Musk aga ekraanipilti New York Timesi pealkirjast, milles ta postitas lingi „valeuudiste avaldamise poolest tuntud saidile“. New York Timesi pealkiri viitas vastusele, mille Musk oli nädalavahetusel postitanud ja seejärel kustutanud USA endise presidendikandidaadi Hillary Clintoni säutsule. Tema vastus sisaldas linki vandenõuteooriale, mis käsitles rünnakut USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi abikaasa Paul Pelosi vastu.

Eraldi ütles ta vastuseks küsimusele kasutajate verifitseerimise kohta platvormil, et protsess vaadatakse üle. „Kogu verifitseerimisprotsessi uuendatakse praegu,“ ütles Musk täpsemaid üksikasju esitamata. Varem oli teatatud, et firma plaanib kasutajatele verifitseerimise eest tasu võtta.

Musk käivitas ka Twitteri küsitluse, kus ta küsis oma enam kui 112 miljonilt jälgijalt, kas ta peaks tagasi tooma lühivideorakenduse Vine. Teenuse, mis võimaldas kasutajatel jagada kuue sekundi pikkuseid loopivaid klippe, ostis Twitter 2012. aastal. See kogus 2015. aasta lõpuks üle 200 miljoni aktiivse kasutaja, enne kui sotsiaalmeediaplatvorm selle kõrvale jättis.