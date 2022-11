Energiakriis aitaks valmis ehitada kõik Eestis puuduolevad jalgpallihallid

Pärast järgmise aasta riigieelarve arutelusid pidi kultuuriminister Piret Hartman omavalitsustele teatama, et riik ei näe enam võimalust toetada jalgpallihallide ehitamist. Oma sõnumile oskas ta kaasa anda vaid soovituse, et omavalitsused ehitaksid hallid ikkagi valmis ja üritaksid leida muid finantseerimisallikaid. Ent omavalitsused loobusid ja mitu neist teatas meedias, et paneb projekti riiulisse paremat aega ootama. Maha vaikiti, et neile on pakutud lahendust ehitada hall kiirelt valmis, ilma et see nõuaks neilt investeerimist ja suurema laenukoormuse võtmist.