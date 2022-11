Kaubanduse uus suur trend võib tulla väikelinna perefirmalt

Jalatsimüük on keeruline valdkond, sest tegijaid on turgudel palju. Peale füüsiliste poodide tegutsevad seal ka ülemaailmsed suured e-poed. Riidemüüjad müüvad jalanõusid ja vastupidi. Ka suured jaeketid pakuvad konkurentsi. Seega on mõnevõrra üllatav, et üks Lääne-Virumaal loodud ettevõte on kodumaisel turul nii kindla edu saavutanud ning loodab seda korrata ka Lätis ja Leedus. Nad on viimastel aastatel kadestamisväärselt kasvanud ja 2021. aastal hakkas hoogu andma ka Baltcap oma investeeringuga.