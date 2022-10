KUULA SAADET | Rahatark: Rakett õpetab huvilised võõra rahaga kauplema

Platvormi asutajad Taavi Lutsar ja Kaspar Sikk ütlevad justkui ühest suust, et nemad ei soovita enda rahaga kaubelda, sest 90% juhtudel kaotab kaupleja 90% oma varast. Rakett pakubki võimalust kaubelda platvormi kaasatud rahaga, teenides kauplemise kasumilt protsenditulu. Riske vähem, sissetulek aga õigete otsuste korral arvestatav.

„Trade’imise põhiline eesmärk võiks olla või vähemalt meie jaoks on saavutada finantsvabadus võimalikult väheste töötundidega. Kauplemine ei ole võluvits, see nõuab siiski alguses palju tööd ja turutundmist, kuid aastatepikkuse järjepideva tegevusega on võimalik tänu sellele elada oma unistuste elu,“ sõnab Lutsar.