Sagenenud kuumalained Euroopas võivad kaotada lettidelt armastatud parfüümid

Saagikoristuse ajal täitub Prantsuse Rivieral asuv Grasse linn rooside, tuberoosi ja jasmiini aroomidega. See väike künklik idüll, mida sageli peetakse kaasaegse parfümeeriatööstuse pealinnaks, on armastatud brändide Chanel ja Dior lillede allikas. Kuigi Grasse panus ülemaailmsesse tööstusesse on väike, on selle piirkonna lillede (eriti jasmiini, mida müüakse kallimalt kui kulda) kvaliteet parfüümikasvajatate jaoks ülioluline.