Pronksi tänava remondihange jääb kehtima

Eelmisel nädalal kirjutas Ärileht, et Eesti suurim teede ehitaja TREV-2 loobus Tallinna Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimise hankes osalemast, kuna hanketingimused nägid ette, et tööde ajal peab olema tänavatel avatud 1+1 sõidurada. Kui tööd algasid, avastas TREV-2 juht Sven Pertens, et Pronksi tänav on liiklusele täies mahus suletud, mistõttu kahtlustas ta linna hankel osalenute ebavõrdses kohtlemises.