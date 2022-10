Kuidas tõsta töötajate produktiivsust? Investeerimisfondi juht: andke neile osalus ettevõttes

Hiljuti kirjutas Ärileht, kuidas Eesti idufirma Koos.io pakub lihtsat võimalust ettevõtjatel jagada oma osalust toetajate ja investoritega. KKR & Co. USA erakapitali investeerimisfondide kaasjuht Pete Stavros asutas hiljuti mittetulundusühingu Ownership Works, et aidata ettevõtteid töötajate osaluse plaanide loomisel, mis tema sõnul aitavad töötajal ja tööandjal keskenduda ühisele missioonile. Kuid Stavrose plaan ei ole seotud idusektoriga, vaid tema soov on tuua vaesemad ja keskklassi kuuluvad töölised rikaste sekka.

„Ainult 20 suurima erakapitali investeerimisfirma portfellis on tõenäoliselt 5 miljonit töötajat. Kui iga töötaja teenib 50 000 dollari väärtuses osalust, on see veerand triljonit dollarit, mis põhimõtteliselt kahekordistab kogu riigi alumise poole rikkust,“ ütles Stavrose Bloombergile antud intervjuus.

Tema sõnul suurendaks see jõukust majanduse põhjaosas, kaotaks ebavõrdsuse palgaturul ja kolmandaks parandaks see inimeste rahalist käitumist. USA valitsuse hinnangul on 60% kuni 65% ameeriklastest finantsiliselt kirjaoskamatud.

Kui suur võiks osalus olla?

„Et see oleks mõttekas, peab osaluse suurus võrduma vähemalt kuue kuu sissetulekuga ja ideaalis 12 kuuga, mis on teenitud viie aasta jooksul, eeldusel, et ettevõte on jätkusuutlik,“ sõnas ta Bloombergile. Tema meelest ei peaks inimesed sellisel juhul ootama pensioniiga, vaid saavad oma elu ja aega planeerida vastavalt vajadusele. Tehes tarku investeerimisotsuseid, võib see osaluse pakkumine inimesi veelgi kaugemale aidata. Tema sõnul sai idee alguse sellest, et ta isa töötas kopajuhina ning kuna ettevõte ja töö talle meeldis, oleks ta alati tahtnud tegemistes rohkem kaasa rääkida ja miks mitte omada ka osalust ettevõttes.

Tänaseks on nad aidanud umbes 30 ettevõtet ja rohkem kui 5000 töötajat. „Möödunud aastal aitasime Harley-Davidsoni tegevjuhil meie mudeli kasutusele võtta, kui ettevõte jagas aktsiaoptsioone.“