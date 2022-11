Rahvusvaheline pakifirma Venipak korraldas uuringu, et uurida Baltimaade elanike plaane jõulukinkide ostmisel sel aastal. Kuigi hinnad ning energiakulud on tõusnud, siis selgub, et Eesti elanikud plaanivad jõulukinkidele tänavu kulutada sama palju kui mullu.