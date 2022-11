Kaupmeeste Liiduga liitusid neli suurt kaubandusettevõtet

2021 aasta tõi Kaupmeeste Liitu ka ehituskaupade keti Decora AS, kaubanduskeskuse Mustamäe Keskus OÜ, taarapunktide teenuseid pakkuva Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem OÜ, sisustuskaupu pakkuva Jysk Linnen’n Furniture OÜ, kaubanduskeskusi omava Astri Grupi, ilutoodete müüja Tradehouse OÜ, moekaupade müüja KarKat Fashion OÜ ja toidupoodide keti Lidl Eesti OÜ.

Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul on viimastel aastatel edenenud Kaupmeeste Liidu liikmeskonnas väga erinevate kaubandussegmentide esindatus. „Sageli kuuluvad erialaliitudesse suured toidukaupade müüjad, kuid aastatega on Eesti Kaupmeeste Liit saanud ühistegevuse paigaks üha enam ka kaubanduskeskustele ning erinevate rõiva-, ilu- ja ehituskaupade müüjatele. See toob kaasa eripalgelisemaid ühiseid projekte ning loob suuremat sünergiat kaubandussegmentide vahel,“ märkis Peil.