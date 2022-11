Saunumi käive langes, kuid saunaehitus tõi sisse varasemast kordades rohkem

Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud oktoobrikuu müügikäive keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehituse müügist ulatus 206 800 euroni. Keriste ja keristelisade müük moodustas 104 700 eurot ja saunaehituse müük 102 100 eurot - seda on 298,82% mullusest enam. Täpselt aasta tagasi, 2021.aasta oktoobris, oli ettevõtte käive 247 400 eurot, millest 221 800 olid kerised ja keriselisad ning 25 600 saunaehitus.

„Keriste ja keriste lisade müük oktoobris aastaga vähenes. Peamisteks põhjusteks on Euroopa saunaturu üldine jahenemine ning partnerite soov laovarusid vähendada. Tellimusi tuleb jätkuvalt pea kõikidelt meie koostööpartneritelt, ent tellimused on väiksemad kui mullu. Samuti on Eesti müük kesisem aasta tagusega võrreldes“ ütles Saunum Groupi juhatuse liige Henri Lindal. „Saunaehituses sõlmisime saunade ehituse lepingu Merko Ehitus Eestiga ligi 58 000 eurole, millest olulise osa täidame novembris, samuti on väike järjekord valmissaunadele ehk saunaehituses teeme taas väga hea kuu. Keriste ja keristelisade osas on meil kokku lepitud suuremate tellimuste täitmised Belgiasse, Hollandisse, Saksamaale, mistõttu on oodata eelnevate kuudega võrreldes korralikku kasvu ka sellel ärisuunal“ lisas Lindal.