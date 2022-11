Tänasest saavad kasutada universaalteenust mikro- ja väikeettevõtted

„Kolmandik Eesti kodutarbijaid läks üle universaalteenusele esimese kuu jooksul. Nüüd on mõistlik ka äritarbijail enda jaoks läbi mõelda, kas universaalteenus on talle parem valik kui senine elektrileping. Kindlasti on ka neid ettevõtteid, kellele täna veel kehtib odavama hinnaga elektrileping, kuid suure tõenäosusega on ka neil mõistlik universaalteenusele üle minna, kui praegune leping lõpeb. Praeguseid hindu silmas pidades aitab universaalteenus riske maandada ja hinnatõusu leevendada eelkõige just neil börsipaketiga ettevõtetel, kellel ei ole võimalik oma tarbimist juhtida,“ lausus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.