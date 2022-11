Tahad saada kaevuriks? Kohtutäitur müüb kopsaka summa eest krüptokaevandust

Enampakkumise põhjuseks on praeguse omaniku võlgnevus üürileandja ees – oksjoni abil soovitakse klaarida poolte rahalisi suhteid. „Krüptokaevandamine on üpris energiamahukas tegevus. Võib arvata, et senise omaniku finantsraskuste põhjuseks on kõrged energiahinnad,“ selgitab Kutšmei.

Oksjoni alghinnaks on määratud 150 000 eurot ja oksjon algab järgmise nädala neljapäeval. Küll aga ei tasu siit otsida ühtegi videokaarti, sest see kaevandus oli üles ehitatud ASIC kaevuritele. ASICS on loodud selleks, et teha ühte ja ainult ühte asja: kaevandada ühte krüptovaluutat ja seda kiiresti. Kuigi see on suur eelis, siis see on ka tema kõige suurem miinus. Erinevalt videokaartidest (GPU) ei saa ASIC ühegi teise ülesandega hakkama.