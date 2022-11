„Siht on selge, kuid me pole sinna veel jõudnud,“ ütles Euroopa keskpanga (EKP) president Christine Lagarde eksklusiivintervjuus Läti Delfile. Tema sõnul teeb EKP kõik, mis vaja, et langetada inflatsioon kahele protsendile – isegi, kui selleks tuleb intresse tõsta.