Keskpanga intressid mõjuvad? Coop Pank tõstab tähtajaliste hoiuste intressi

Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse juht Teet Kerem ütles, et tähtajaliste hoiuste intresside tõstmine on seotud üldiste intressitasemete tõusuga turul ja pank on tähtajaliste hoiuste intresse kergitanud juba alates suvekuudest. „Kui teises kvartalis tõstsime pikemate hoiuste intressid 2%-ni, siis kolmandas kvartalis tõusid ka lühemate hoiuste intressid ning nüüd otsustasime teha 2,5%-lise pakkumise just aastasele hoiusele,“ rääkis Kerem.