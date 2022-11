Iganädalane toiduainete hinnatõus, ebastabiilne bensiini hind ja mõte eelseisvatest kommunaalarvetest panevad paljud inimesed mõtlema kulude kärpimisele. RusDelfi reporter otsustas proovida elada nädal aega nii, et päevarahaks on 6 eurot. Eksperimenti ajendas tegema kiri, mille saime ühelt eesti lugejalt, kes on juba mõnda aega elanud 200 euroga kuus.