Venemaalt taanduv rehvitootja Nokian Renkaat ehitab Rumeeniasse uut tehast

Rehvitootja Nokian Renkaat ehitab Rumeeniasse uut tehast, mis hakkab asuma Rumeenia loodeosas Oradeas. Tehas asub Ungari piiri lähedal ning selle aastane võimsus on 6 miljonit rehvi, mida on võimalik tulevikus laiendada.

Tehase juurde rajatakse jaotuskeskus rehvide jaotamiseks ja ladustamiseks. Selle ehitus läheb maksma ligikaudu 650 miljonit eurot. Ettevõtte sõnul on see rehvitööstuse esimene süsihappegaasivaba tehas. Ehitustööd peaksid algama järgmise aasta alguses. Tehas peaks rehve tootma juba pärast 2024. aasta juulit. Ettevõtte hinnangul võiks kommertsrehvide tootmine tehases alata 2025. aasta alguses.

„Investeering on oluline strateegiline otsus, mis võimaldab meie ettevõttel kasvada. Nüüd hakkame äri üles ehitama uutel alustel ilma Venemaata ja uus tipptasemel tootmisüksus Euroopas on selle jaoks võtmetähtsusega. See toob meile vajaliku lisavõimsuse ja on oluline tasakaalustatud tootmisvõrgu jaoks,“ ütles Nokian Rehvide tegevjuht Jukka Moisio. Uus tehas toob hinnanguliselt tööd umbes 500 inimesele. Tehase toodang on peamiselt keskendunud Kesk-Euroopa turule suunatud suuremate sõiduautorehvide ja linnamaasturirehvide tootmisele.