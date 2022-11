Üks suurimaid Hiina autotootjaid müüs oktoobris oodatust vähem sõidukeid. Analüütikud ei muretse

Ettevõte teatas, et oktoobris tarniti 10 052 sõidukit. See on 13% vähem kui septembris, kuid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 31% rohkem, kirjutas Investing.

Morgan Stanley analüütikud kirjutasid oma märkuses: „Me arvame, et oktoobri müük vastas turu konsensusele, ehkki komponentide tarnete kriis püsib. Autotootja on suutnud oma uue mudeli L9 tarned hoida stabiilsed, olles teist kuud järjest 10 000 sõiduki ümber.“ Morgan Stanley meelest on aktsia õiglane hind 35 dollarit, täna kaupleb Li Auto 7,22 dollari ümber.

Ettevõte avas eelmisel kuul ka kolm uut müügikohta. Oktoobri lõpu seisuga oli neil 274 autoesindust 119 linnas.

Li Auto aktsia on käesoleval aastal teinud palju poognaid. Aasta algusest on ettevõtte aktsia langenud enam kui 55%, samas täna on aktsia kerkinud 5,8%. Kuid Hiina aktsiatega on käesoleval aastal kaasas käinud geopoliitiline risk, mida küll Hongkongi ja Shanghai börsil noteeritud aktsiad niiväga ei kanna, kuid siiski.

Eriti mõjutab see aktsiaid, mis on noteeritud ka USA turul. Hiina äriühingute USA börsil noteerimise lõpetamise tähtaeg on 2024. aastal.