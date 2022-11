„Nii Inkoo kui Paldiski veeldatud maagaasi terminalide teenindamiseks vajaliku taristu ehitamised liiguvad graafikus. Pikkade arutelude ja analüüside tulemusena võib järeldada, et Gasgridi renditava ujuvterminali Soome viimine on muutunud julgeolekuolukorras mõistlik ning seejuures oleme kokku leppinud, et see peab tagama nii Eesti kui Soome gaasivarustuse võrdsetel tingimustel,“ kommenteeris majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.