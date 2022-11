Märgiline sündmus: Inglise keskpank hakkas niinimetatud rahatrükki tagasi pöörama

Seeläbi soovitakse tagasi pöörata 838 miljardi naela suurust majanduse stimuleerimist, mis tähendas keskpanga poolt võlakirjade oste, rahvakeeli rahatrükki. Kolmteist aastat kestnud kvantitatiivne lõdvendamine saab sellega läbi, kui Inglise keskpank on hakanud oma bilansis olevaid võlakirju müüma.

„Tegu on murrangulise hetkega, kuna valitsuse võlakirjade turg peab nüüd kohanema tulevikuga ilma kvantitatiivse lõdvendamiseta,“ sõnas Citigroupi strateeg Jamie Searle. Ta lisas, et õhku jääb küsimus, kui palju on turul olemas ostjaid.