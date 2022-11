Hädas mööblitootja sulgeb osaliselt tootmise ning koondab töötajaid

„Oleme alustanud töötajatega koondamise läbirääkimisi ning sulgeme Mustamäel asuva tehase,“ sõnas ettevõtte nõukogu liige Enn Veskimägi. „Majandussurutis annab mööblitööstuses teravalt tunda ning seepärast teeme kõik endast oleneva, et elada see aeg üle ning kohandada ettevõte uuteks ärivõimalusteks.“

„Olukord maailmas ja mööblisektoris on hetkel niivõrd ettearvamatu, et tootmise osaline konserveerimine ja äri restruktureerimine on parema tuleviku nimel hädavajalik ning ainuvõimalik samm,“ ütles Enn Veskimägi. „Standard on 78 aastat toiminud ettevõte, mis on tulnud läbi mitmetest kriisidest ning usun, et tuleme läbi ka sellest kriisist.“