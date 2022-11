Kainestav pilk kinnisvaraturule. Ajutises udus tekib lühikeseks ajaks ostjate kuldaeg

Kinnisvara ajakirjanduses on tihti emotsioone rohkem kui rubla eest ja igasugune kurja kuulutamine võib tähendada suurt tarbijakäitumise muutust. Lüiste toobki esile, et turuosalised on praegu ära ehmatatud, sest meedias on kõlanud arvukad isetäituvad ennustused peagi saabuvast hinnasulast. „Kel on võimalik koduostu edasi lükata, seda nüüd teebki,“ ütleb ta. Ise on ta arvamusel, et midagi erilist turul siiski juhtuma ei hakka. Turuosalistel on aga ka teistsuguseid arvamusi.