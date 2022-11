Põhjalik ülevaade | Kinnisvaraturu tegijad räägivad suud puhtaks. Mida hinnad tegema hakkavad?

Delfi Ärileht uuris kokku 15 kinnisvaraturu tegijalt, mida nemad lähiaja arengutest arvavad. Üldine nägemus on, et meie turg on niivõrd tugevatel alustel, et isegi suurem kriis seda pikali ei lükka. Pigem näevad optimistlikumad, et tarbijate kindlustunne võiks paraneda ja hinnad isegi 2023. aastal mõnevõrra tõusta.