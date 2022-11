Holm panka asub juhtima Kaspar Kalvet

Kalvetil on laialdane finantsvaldkonnas töötamise kogemus – ta on töötanud Citadele panga Eesti üksuse juhina ning pikalt suurtes rahvusvahelistes pankades erinevatel vastutavatel positsioonidel Itaalias ja Saksamaal.

„Kliendid vajavad finantspartnerit, kes suudab kohandada oma tingimusi nende võimalustele ja vajadustele. See, kui paindlikult on Holmi võrdlemisi kompaktne meeskond suutnud teenindada oma kliente, on minu silmis äärmiselt sümpaatne. Sellise meeskonnaga on julge võtta käsile uusi perspektiivikaid projekte,“ kinnitas Kalvet.

Kalveti sõnul on Holmist kujunenud tuntud tegija Eesti pangandusmaastikul. Ettevõtte kliendibaas ja teenuste ring on laienenud nii Eestis kui ka Lätis. Klientide arv on aasta-aastalt kasvanud ja pank on tuntust kogunud nii laenude sektoris kui väga heade tingimustega tähtajaliste hoiuste pakkujana. Lisaks koduturu klientidele hoiavad oma sääste pangas ka Austria ja Saksamaa kliendid. Holm on laiendanud jõuliselt oma väärtuspakkumist äriklientidele ning panga kapitaliseeritus saavutas sel suvel nii tugeva taseme, et alustati ka kodulaenude pakkumist.