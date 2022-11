Hepsori kvartaalsed tulemused jäid möödunud aastale alla. Tulevikuprognoose vähendati märkimisväärselt

Börsiteates märgiti, et kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist. Kuna müügitulu tekib alles tsükli lõpus, siis selget pilti ei pruugi jooksvad aruanded näidata. Kuid selge on see, et ehitussektorit ootavad ees rasked ajad.