Juhtiv värbamispartner CV.ee sai alguse iduettevõttest

Elutähtis teenus

„Oleme Eestis üks juhtivaid värbamisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid, kuid konkurents on tugev. Eriti seetõttu, et töökätest on turul tugev puudus ja nõudlus värbamisabi järele suur. Täna valitseb olukord, kus kandidaatidel on tööandjatest järjekord ukse taga. Kvaliteetse tööjõu puudus on peaaegu igas valdkonnas ja see on turule toonud palju uusi tegijaid. Tervitame konkurentsi, see innustab edasi arenema ja paremaks saama. CV.ee tööportaalis on tulemas veel mitmeid innovaatilisi lahendusi, mille arendamine on praegu töös,“ sõnab Harjak.