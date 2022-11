Hea koht investeerimiseks? USA tehnoloogiahiidude aktsiad on tugevalt langenud

Meta aktsia on viimase ühe aasta tipust langenud nüüd kokku -74% ning varasemast 1,1 triljoni dollarilisest turuväärtusest on alles alla 250 miljardi. Netflixi aktsia on langenud -58%, Alphabet -37%, Microsoft -34% ning Apple -16%. Kollektiivselt on neil selle ajaga kadunud turuväärtusest ligi 2,9 triljonit dollarit.