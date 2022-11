Intressitõus on aga hea, tõdes Luminori peaökonomist Lenno Uusküla, sest eriti keeruline olukord tekiks siis, kui keskpank ei tõstaks intressimäära piisavalt kiiresti piisavalt kõrgele.

Aga kui palju võiks veel euribor siis tõusta? Kui ennustatav see on? Miks on põhjust olla ka positiivselt meelestatud? Sellest tuleb juttu artiklis.