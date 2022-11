USA indeksid liiguvad tibusammul üles, kuid hirm Föderaalreservi intressitõusu ees säilib

„Keskendutakse sellele, mis saab edasi ja me ootame, et esimees Jerome Powell vihjaks, et detsembris tõstetakse ainult 0,5% ,“ ütlesid Goldman Sachsi ökonomistid eesotsas Jan Hatziusiga hiljutises märkuses.

Kuidas aktsiaturud päriselt reageerivad, ei tea veel keegi. Samas kui täna algavalt kohtumiselt tuleb positiivseid noote, siis see oleks Yahoo.Finance analüütikute meelest ainult positiivne tõuge aktsiaturule. Siiski leidub neid, kes on endiselt kahtleval positsioonil. „Praeguse seisuga ei olda inflatsiooni ja tööturu eesmärke täidetud, nii et Powell ei saa teatada kavatsusest minna üle aeglasemale intressimäära tõstmisele, ilma et see läheks vastuollu sellega, mida ta ütles vaid kuus nädalat tagasi,“ märkis Pantheon Economics'i peaökonomist Ian Shepherdson Yahoole.