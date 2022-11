Miljardär loobus sõja tõttu Venemaa kodakondsusest

Tinkovi sõnul ei soovi ta end siduda „Putini fašismi“ ja rahumeelsete kodanike tapmisega. Ta kutsus ka teisi Vene ärimehi oma eeskuju järgima, et nemadki loobuksid „fašismi heaks töötamisest“.

Tinkov elab juba mõnda aega välismaal. Alates 1996. aastast oli tal Venemaa kodakondsuse kõrval ka USA kodakondsus, kuid loobus sellest 2013. aastal. Praegu on tal aga hoopiski Küprose pass.

Tinkov on asutanud Venemaal paljud ettevõtted. Neist tuntuim on Tinkoff Bank, mis on üks suurimaid internetipankasid maailmas.