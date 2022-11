USA kolm suurimat apteegiketti said 13,8 miljardit dollarit trahvi. Põhjus ulatub aastate taha

CVS avalikustas täna hommikul oma osa tehingust, mille suurus on 4,9 miljardit dollarit, ja see makstakse välja osariikidele, maakondadele ja linnavalitsustele ning 130 miljonit dollarit Ameerika indiaanlaste hõimudele. „Meil on hea meel, et need pikaajalised nõuded lahenevad ja me saame edasi liikuda. See on parim kõigi osapoolte, samuti meie klientide, kolleegide ja aktsionäride huvides,“ ütles CVSi üldnõunik Thomas Moriarty oma avalduses. Ettevõte Reutersi andmetel rikkumisi ei tunnistanud.