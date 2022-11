Kallilt soetatud varu riskid on maandatud. Gaasi hinna langus jõuab ka tarbijateni

Gaasi hind on augusti tipuga võrreldes praeguseks langenud peaaegu 70%. Bloomberg kirjutab, et Euroopas on tekkimas probleem, kus gaasimüüjad ei soovi suvel kalli hinnaga soetatud gaasivarusid praeguse hinnatasemega enam müüki lasta. Ehk kuigi gaasi on mahutites piisavalt, tekib turule ikkagi defitsiit, kuni hind jälle kerkib.

Eesti suurima gaasimüüja Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik möönab, et praegused kõikuvad gaasihinnad kätkevad endas gaasimüüjatele suurt riski. „Kui seda riski mitte maandada, siis võivad tagajärjed olla praegusel turul traagilised,“ tunnistab Kaasik. Eesti Gaas on gaasi hinna kõikumise riski maandanud tuletisinstrumentidega. Kaasik arvab, et nad on sellega piisavalt hästi hakkama saanud, mistõttu on Eesti Gaas suutnud hinnakõikumisse neutraalselt suhtuda. Teist võimalust ei oleks. Kaasiku sõnul ei ole Balti ja Soome gaasituru ühelgi gaasimüüjal sellist turujõudu, et ta suudaks oma sisseostuhindadega turgu mõjutada ehk müüa gaasi turuhinnast kallimalt.